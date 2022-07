Innere Stimmen treiben einen Mann in ein Würzburger Kaufhaus. Er schnappt sich ein Messer so lang wie ein Unterarm und sticht wahllos zu. Nach wenigen Minuten sind drei Frauen tot, etliche Menschen verletzt. Ein Jahr danach steht das Urteil für den Täter fest.

Die Oberstaatsanwältin spricht von einem Blutbad, das Schwurgericht von der Tat eines Schuldunfähigen: Für die tödliche Messerattacke auf arglose Passanten schickt das Landgericht Würzburg einen psychisch kranken Mann in eine Psychiatrie. "Wer ohne individuelle Schuld handelt, darf nicht bestraft werden", erklärt der Vorsitzende Richter, Thomas Schuster, am Dienstag bei der Urteilsverkündung. Es ist unbestritten, dass der Beschuldigte am 25. Juni 2021 in der Würzburger Innenstadt ihm unbekannte Menschen mit einem Küchenmesser angriff - und zwar im Zustand der Schuldunfähigkeit. "Er war nicht in der Lage, das Unrecht seiner Taten einzusehen."