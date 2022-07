Die bayerischen Genossenschaften fordern politische Unterstützung beim Umgang mit immer neuer Vorschriften und bürokratischer Pflichten. "An Unterstützungsbekundungen für werteorientiertes Wirtschaften mangelt es nicht", erklärte Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), am Donnerstag in München. "Doch die politischen Ankündigungen halten leider der Realität nicht Stand", sagte Scheller laut Mitteilung beim 121. Verbandstag in München.