Präsident Marcell Jansen vom Gesamtsportverein Hamburger SV e.V. ist bestürzt über den Tod der Vereinslegende Uwe Seeler. "Uwe Seeler wird für immer einen festen Platz in unseren Herzen innehaben. Mit seiner so sympathischen und herzlichen Art ist und bleibt er ein Vorbild für viele Menschen - im HSV und darüber hinaus. Wir wünschen Uwes Familie und seinen Freunden viel Kraft und sind in Gedanken bei ihnen", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler. Seeler war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.