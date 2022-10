Trainer Markus Weinzierl will bei seiner Premiere als Trainer des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga nicht alles umbauen. "Ich habe gar nicht die Erkenntnisse und die Zeit, um alles auf Links zu drehen. Ich kenne die Spiele, ich kenne die Ergebnisse und weiß, dass in unterschiedlichen Spielen unterschiedliche Halbzeiten gespielt wurden", sagte der langjährige Augsburger Trainer vor seinem Debüt für den "Club" an der Seitenlinie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel. "Die Jungs wissen, dass sie es besser machen können und besser machen müssen. Es gilt, dass sich jeder Einzelne zeigt und die Spielminuten, die er bekommt, auch nutzt."