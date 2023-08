Ein 19-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall im oberfränkischen Landkreis Coburg schwere Verletzungen erlitten. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, überholte der junge Mann auf der Bundesstraße 303 nahe Weitramsdorf ein Auto und stieß dann mit dem entgegenkommenden Wagen einer 62-Jährigen zusammen. Der 19-Jährige sei nach dem Zusammenprall mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einer Böschung gelandet. Er kam in ein Krankenhaus, sagte der Sprecher. Die 62-Jährige sei bei dem Unfall leicht verletzt worden.