Ein 30 Jahre alter Mann ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Waldkichen (Landkreis Freyung-Grafenau) ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 30-Jährige sei im Wrack seines Wagens eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Er sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 61 Jahre alte Fahrer des Lastwages habe einen Schock erlitten.