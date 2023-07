Die Polizei hat die A3 bei Straubing wegen eines brennenden Lkw-Anhängers in Richtung Regensburg gesperrt. Der mit 24 Tonnen gepressten Altpapiers beladene Auflieger eines österreichischen Sattelzugs geriet am Dienstagmorgen bei Kirchroth (Kreis Straubing) aus ungeklärter Ursache in Brand, wie die örtliche Autobahnpolizeistation mitteilte.