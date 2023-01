Bayern schließt einen Alleingang beim 49-Euro-Ticket aus. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) bekräftigte am Sonntag zwar seine Kritik an den Plänen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der eine ausschließlich digitale Lösung fordert. "Einen bayerischen Sonderweg kann es aber nicht geben, weil die Fahrgäste sonst womöglich in anderen Bundesländern ihr Ticket nicht nutzen könnten", sagte Bernreiter der Deutschen Presse-Agentur.