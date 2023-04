Ein betrunkener 16-Jähriger hat auf der Bundesstraße 17 bei Augsburg einen Autounfall verursacht. Nach Polizeiangaben verlor der Jugendliche am späten Samstagabend bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto, in dem sich noch zwei weitere Menschen befanden. Der Wagen prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und schleuderte dann zum rechten Fahrbahnrand, wo er in die Umzäunung eines Fußballstadions geriet. Die beiden Mitfahrer flüchteten zu Fuß, der 16-jährige Fahrer wollte auch fliehen, wurde jedoch von Zeugen des Unfalls festgehalten, wie es am Sonntag hieß.