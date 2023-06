Ein betrunkener Fahranfänger ist in Niederbayern von der Straße abgekommen, über eine Verkehrsinsel gerast und in ein Carport gekracht. Der 18-Jährige war in der Nacht auf Samstag mit seinem Wagen bei Beutelsbach (Landkreis Passau) unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Erst in dem Carport kam er mit seinem Wagen zum Stehen.