Ein Großeinsatz der Polizei am Bahnhof in Ansbach hat am Sonntag zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr geführt. Wegen einer Bombendrohung seien sowohl die Gleise als auch der Bahnhof in Mittelfranken selbst gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. Es sei ein aus Nürnberg kommender Zug am Bahnhof in Ansbach gestoppt, geräumt und dann durchsucht worden.