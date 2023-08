Ein Reifen eines mit rund 200 Schweinen beladenen Transporters ist in Niederbayern auf der Autobahn 92 in Brand geraten. Wie ein Sprecher mitteilte, überhitzte der Reifen und das Fahrzeug blieb zwischen Wallersdorf-Nord und Plattling-West auf dem Pannenstreifen stehen. Die Tiere blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt und wurden in einen anderen Lastwagen verladen, sagte der Sprecher. Auch Menschen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Die Autobahn war laut dem Sprecher kurzzeitig gesperrt.