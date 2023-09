Der ADAC erwartet an diesem Wochenende die letzte große Reisewelle im Sommerurlaubsverkehr. Denn die Ferien neigen sich nun auch in Bayern und Baden-Württemberg dem Ende zu - der ADAC rechnet daher mit Staus besonders in Süddeutschland. Wie der Automobilclub am Montag weiter mitteilte, reisen viele Menschen außerdem zur Auto- und Verkehrsmesse IAA in München. Bei schönem Wetter dürften auch viele Ausflügler unterwegs sein.