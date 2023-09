Angesichts der hohen Zahl von Fahrradunfällen hat das Innenministerium in Bayern mehr Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer gefordert. Kinder, Fußgänger und Radfahrer müssten besser geschützt werden, sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU). Beim bundesweiten Verkehrssicherheits-Aktionstag am Dienstag ging es Kirchner zufolge um "rücksichtslose Verkehrsrüpel", die etwa auf Radwegen parken, auf Gehwegen fahren oder den Sicherheitsabstand zu Radlern nicht einhalten, aber auch um Geisterradler, die in falscher Richtung unterwegs sind.