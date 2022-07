Wegen Gegenständen in der Oberleitung können viele Züge seit Donnerstagnachmittag nicht mehr das niederbayerische Landshut erreichen. Züge aus München, Regensburg und Passau endeten vorzeitig, teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Ersatzverkehr sei "nur in begrenztem Umfang" möglich, weil noch nicht genügend Busse verfügbar seien. Auf der Strecke nach München sei weiter mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.