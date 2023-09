Der Unfall eines Schwertransporters hat in der Nähe von Würzburg zu einem Bergungseinsatz mit mehreren Spezialkränen geführt. Bei dem Transport war am frühen Donnerstagmorgen ein Teil der 53 Tonnen schweren Ladung nach unten verrutscht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die komplette Fahrbahn der Staatsstraße in Zell am Main (Landkreis Würzburg) wurde demnach blockiert. Bei der Ladung handelte es sich laut Polizei um einen 24 Meter langen und vier Meter breiten Behälter. Ursache für den Unfall sei eine eingeknickte Stütze gewesen. Die Polizei vermutete, dass die Bergungsmaßnahmen sowie die Sperrung bis in die Abendstunden andauern werden. Verletzt wurde niemand.