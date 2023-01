Die Blockabfertigung in Österreich an der Grenze bei Kiefersfelden hat am frühen Montagmorgen für lange Staus gesorgt. Die Lastwagen hätten sich auf der Autobahn 93 Richtung Kufstein fast bis zum Inntaldreieck gestaut, teilte die Polizei in Rosenheim mit. Gegen 8.00 Uhr mitten im morgendlichen Berufsverkehr stauten sich die Fahrzeuge auf einer Länge von rund 21 Kilometern. Rund eineinhalb Stunden später rollte der Verkehr auf der A93 wieder störungsfrei.