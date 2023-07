Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der A3 in Mittelfranken hat ein Sattelzug zehn Tonnen Metallteile verloren. Der Schaden liege bei etwa 220.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch den Unfall am Montagabend musste die Autobahn für fünf Stunden voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.