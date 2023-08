Ein 29-Jähriger ist mit seinem Motorrad mit bis zu 190 Stundenkilometern die Bundesstraße 13 entlanggerast - und hat sich danach laut Polizei "kleinlaut" zu seiner Fahrweise geäußert. Eine zivile Motorradstreife sei am Mittwochabend bereits in Bad Tölz (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) auf den Mann aufmerksam geworden. Am Ortsausgang habe er zunächst auf 160 Stundenkilometer beschleunigt und Überholverbote ignoriert, später habe er auf bis zu 190 Stundenkilometer beschleunigt, teilte die Polizei mit.