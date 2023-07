Reisende brauchen Geduld: Nach schweren Unwettern war der Bahnverkehr auch noch am Donnerstagmorgen eingeschränkt. Die Strecke Ulm - Augsburg sei voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Mehrere andere Strecken waren am Morgen ebenfalls weiter gesperrt. Den Angaben nach waren die Strecken München - Lindau, Starnberg - Tutzing, Weilheim in Oberbayern - Murnau sowie Murnau - Oberammergau betroffen.