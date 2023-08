Das Bayerische Verkehrsministerium hat ein neues Nummernschild für München beantragt - "MUC". Hintergrund ist ein Vorstoß der Landeshauptstadt aufgrund des sehr großen Fahrzeugbestandes, hieß es in der Mitteilung vom Sonntag. Derzeit teilen sich die Zulassungsbehörden der Stadt und des Landkreises München das Kennzeichen "M" - bei rund einer Millionen zugelassener Fahrzeuge.

Das Bayerische Verkehrsministerium hat ein neues Nummernschild für München beantragt - "MUC". Hintergrund ist ein Vorstoß der Landeshauptstadt aufgrund des sehr großen Fahrzeugbestandes, hieß es in der Mitteilung vom Sonntag. Derzeit teilen sich die Zulassungsbehörden der Stadt und des Landkreises München das Kennzeichen "M" - bei rund einer Millionen zugelassener Fahrzeuge.

Der Antrag sei nun beim Bundesverkehrsministerium eingegangen, sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). In Zukunft sollen Autos, Laster, Motorräder und sonstige Krafträder in der Landeshauptstadt auch das Kennzeichen "MUC" tragen dürfen. "Es ist jetzt an der Zeit, ein neues Kennzeichen einzuführen. Denn Stadt und Landkreis München haben beide einen großen Fahrzeugbestand, die Kennzeichenkombinationen könnten somit bald aufgebraucht sein", sagte Bernreiter der Mitteilung zufolge. Eine Entscheidung werde in wenigen Wochen erwartet.

Pressemitteilung