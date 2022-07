Bahnfahren gehört zu den klimafreundlichsten Reisemöglichkeiten. In 18 Jahren sollen alle Loks bayernweit klimaneutral auf den Schienen unterwegs sein. Der genaue Weg dahin ist aber noch völlig unklar.

Bis 2040 soll der Schienenpersonennahverkehr in Bayern nach Plänen der Regierung klimaneutral werden. Bisher hat die Staatsregierung aber noch kein Konzept, wie sie das erreichen will. Es gebe "derzeit noch zu unpräzise" Aussagen von Bundesseite, heißt es dazu in einem Schreiben des Verkehrsministeriums auf Anfrage der FDP im bayerischen Landtag . "Das Konzept ist abhängig von einer Vielzahl an Parametern, die weitgehend vom Bund zu vertreten sind", so das für die Erstellung des Konzepts in Bayern verantwortliche Ministerium.