In den Sommerferien haben sich die Staus auf Bayerns Autobahnen auf rund 10.000 Kilometer summiert. Dies entspricht in etwa fünf Mal der Strecke von München nach Athen, rechnete der ADAC in seiner vorläufigen Staubilanz am Mittwoch vor. Zum Ende der Schulferien am Montag (12. September) müsse nochmals mit vielen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.