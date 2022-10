Ein unbeteiligter Fußgänger ist in München wegen eines Autounfalls schwer verletzt worden. Ein Pkw kollidierte am Sonntagmorgen mit einem wendenden Fahrzeug und wurde dabei auf den Fußgängerweg geschleudert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dadurch sei der 40-jähriger Passant zwischen dem Auto und einem Zaun eingeklemmt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.