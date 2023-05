Nach dem langen Pfingstwochenende haben viele Menschen in Bayern am Montag die Heimreise angetreten. Die Straßen waren nach Polizeiangaben voll. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd lief der Rückreiseverkehr im Freistaat aber zunächst flüssig. Am Vormittag lagen keine größeren Staus und Beeinträchtigungen auf den Straßen vor.