Duch das Ende der Weihnachtsferien in Bayern und sieben anderen Bundesländern dürfte es am kommenden Wochenende voll auf den Straßen werden. Der Automobilclub ADAC rechnet auf zahlreichen Strecken mit Staus. Die Rückreisewelle aus dem Weihnachtsurlaub erreiche ihren Höhepunkt, teilte ein Sprecher am Montag in München mit.

Außer im Freistaat enden die Ferien auch in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie in den deutschen Nachbarländern Österreich und Niederlande. Durch den Feiertag Heilige Drei Könige beginnt das Wochenende in Bayern sowie in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt zudem bereits am Donnerstagnachmittag (5. Januar). Der ADAC rechnet bereits an diesem Tag bundesweit mit sehr viel Rückreiseverkehr. Die meisten Staus dürfte es den Angaben zufolge aber am Samstag und Sonntag geben. Durch den Abreiseverkehr aus den Wintersportzentren rechnen die Verkehrsexperten vor allem für Samstag auf den alpennahen Fernreiserouten mit Staus.

Besonders staugefährdet sind den Angaben zufolge die Großräume München, Hamburg, Berlin und Köln - aber auch etwa die Autobahn 7 Füssen/Reutte - Würzburg sowie die A8 im Abschnitt Karlsruhe - Stuttgart - München und die A9 im Abschnitt München - Nürnberg - Berlin. In Österreich gelten unter anderem die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn als staureiche Strecken. Auch die Gotthard-Route in der Schweiz und in Italien etwa die Straßen ins Vinschgau werden voraussichtlich sehr stark befahren sein.