Ein Bündnis aus Verbänden und Parteien fordert ein bayernweites Fahrradnetz und will das mit einem Volksbegehren erreichen. «An weit über der Hälfte der Staats- oder Bundesstraßen gibt es keinerlei Radwege», sagte die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Bayern, Bernadette Felsch, am Donnerstag in München. Ziel des «Radentscheids» sei es, das Radfahren sicherer und attraktiver zu machen. Die Unterschriftensammlung dazu werde am 16. Juni starten. Der Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens muss von mindestens 25.000 Stimmberechtigten unterzeichnet werden.