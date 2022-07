Nach einem Unfall zwischen zwei Lastwagen in Unterfranken hat sich ein Teil der Ladung aus Farben und Lacken auf die Fahrbahn der Autobahn verteilt. Für die Reinigung und Unfallaufnahme wurde die A70 in der Nacht zu Mittwoch bei Knetzgau in Richtung Bamberg bis zum Morgen vollständig gesperrt, teilte ein Polizeisprecher mit.