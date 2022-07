Ein Radfahrer ist auf einer Staatsstraße in Oberfranken gestorben. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt starb der 51-Jährige in Scheßlitz im Landkreis Bamberg, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag berichtete. Ein anderes Fahrzeug war nach bisherigen Erkenntnissen nicht an dem Vorfall beteiligt. Nun werde ermittelt, ob möglicherweise eine medizinische Ursache Grund für den Sturz und Tod des Radfahrers am Samstag gewesen sei, hieß es.