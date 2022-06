Zu Beginn der Pfingstferien in Bayern hat es auf den Fernstraßen im Freistaat dichten Verkehr mit zahlreichen Staus gegeben. Das Informationsportal Bayerninfo der Straßenbehörden meldete am Freitagnachmittag insbesondere auf den üblichen Reiserouten wie den Autobahnen 3, 7 und 8 Behinderungen.

Auf dem Münchner Autobahnring gab es gleich an mehreren Stellen stockenden Verkehr oder Stau. Auch rund um die Ballungsräume Nürnberg und Regensburg mussten die Autofahrer Geduld haben. Nach dem Bahnunglück mit mehreren Toten bei Garmisch-Partenkirchen kam es in der Region zu erheblichen Staus auf den Straßen, auch weil die A95 Richtung Süden gesperrt wurde.

Die erneute Blockabfertigung von Lastwagen durch Österreich an der Grenze bei Kufstein sorgte am Freitag ebenfalls auf der Inntalstrecke A93 für Wartezeiten nicht nur für die Lkw-Fahrer. Die durch die Blockabfertigung verursachten Behinderungen wirkten sich bis auf die A8 (München-Salzburg) aus.

Der ADAC rechnet damit, dass es rund um die Pfingsttage auf den Autobahnen viele Staus geben wird. Der Automobilclub vermutet, dass die Reiselust der Deutschen in diesem Jahr wieder so stark sein könnte wie vor Corona. Das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr entlaste die Straßen nicht, weil Ziele in Österreich, Italien und Kroatien weiter mit dem Auto angefahren würden, meinte ein ADAC-Sprecher.