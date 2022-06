Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 289 in Oberfranken sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie saßen in einem Auto, das von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Unfall passierte zwischen Münchberg und Marktleugast auf der Höhe Pulschnitz. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.