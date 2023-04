Beim Zusammenstoß eines Feuerwehrautos mit einem Traktor sind im Landkreis Forchheim vier Menschen verletzt worden - einer davon lebensgefährlich. Zudem entstand bei dem Unfall am Freitag ein Schaden von etwa 500.000 Euro, wie die Polizei am Samstag berichtete. Demnach fuhr ein 51-jähriger Feuerwehrmann mit dem Löschfahrzeug und acht Kollegen zu einem Übungseinsatz. In Eggolsheim kam es dabei aus zunächst unklaren Gründen zu dem Zusammenstoß.