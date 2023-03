Bei einem Zusammenstoß von drei Autos in München sind fünf Kinder und eine Erwachsene leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger fuhr am Samstag bei Grün auf eine Kreuzung und musste aufgrund des stockenden Verkehrs auf ihr stehen bleiben, wie die Polizei mitteilte. Zeitgleich fuhr eine 40-jährige Mutter mit ihren drei Kindern im Alter von drei, fünf und acht Jahren von einer anderen Seite an die Kreuzung.