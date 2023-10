Ein 29-jähriger Autofahrer ist auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in der Nacht auf Sonntag in München in vier geparkte Autos gerast. "Diese wurden teilweise auf den Gehweg und in eine Mauer geschoben", teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der Gesamtsachschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Bereits in der Nacht auf Samstag fuhr ein betrunkener Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei in München gegen eine Hauswand. Eine Zivilstreife habe den 31-Jährigen in seinem Porsche kontrollieren wollen. Aber laut Polizei gab er Gas, verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit einem Parkscheinautomaten und zwei Verkehrszeichen, beschädigte ein geparktes Auto und fuhr schließlich gegen eine Hausmauer. Der Fahrer flüchtete, konnte aber wenig später gefasst worden. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Am Auto entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

In der gleichen Nacht versuchte sich auch ein 21-Jähriger in München einer Verkehrskontrolle entziehen und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer war laut Polizei deutlich alkoholisiert und hatte keinen Führerschein.