Ein Bus mit 30 Menschen an Bord ist in einem Münchner Tunnel gegen eine Fahrbahnabtrennung geprallt. Verletzt wurde niemand, allerdings riss der Tank des Busses bei dem Unfall am Freitag und rund 150 Liter Diesel liefen aus, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Tunnel musste gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Schadens war derzeit ebenso wenig bekannt wie die Unfallursache. Die Polizei ermittelt.