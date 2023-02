Zwei Frauen sind beim Frontalzusammenstoß ihrer Autos in Oberbayern schwer verletzt worden. Eine 28-Jährige sei am Freitag mit ihrem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei mit. Sie fuhr auf der B12 nahe Reichertsheim (Landkreis Mühldorf am Inn) in einen entgegenkommenden Wagen. Die 75 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Der Beifahrer der 75-Jährigen wurde leicht verletzt.