Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der CSU-geführten bayerischen Staatsregierung jahrelange Versäumnisse bei der Sicherstellung der Energieversorgung vorgeworfen. "Der Ausbau der Energieversorgung in Bayern ist nicht richtig gelaufen", sagte Scholz am Samstag auf einem SPD-Landesparteitag in München. Da habe die Wirtschaft mit entsprechender Kritik Recht.