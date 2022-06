Zum Jahrestag der Messerattacke in Würzburg am Samstag sind in der Stadt bis Freitagmorgen sechs Versammlungen angemeldet worden. Teils werden von den Veranstaltern bis zu 300 Teilnehmer erwartet, wie die Polizei mitteilte. Sie will mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei mit «ausreichenden Kräften» in der Innenstadt präsent sein «um gleichermaßen das Recht auf Versammlungsfreiheit, sowie das störungsfreie und pietätvolle Gedenken zu ermöglichen».