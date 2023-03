Nach dem Unfall auf der Autobahn 8 bei dem rund 1000 Liter Diesel und verschiedene Öle in eine Bucht des Chiemsees gelangt sind, kann die Frage nach möglichen Auswirkungen auf die Umwelt noch nicht beantwortet werden. Eine Abschätzung sei vermutlich erst in einigen Wochen möglich, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Rosenheim am Mittwoch. So könne beispielsweise durch stärkeren Regen noch einmal Öl freigespült werden. Das betroffene Vogel-Brutgebiet werde deshalb weiterhin regelmäßig kontrolliert.