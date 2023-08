Die Zahl der Anträge auf Kinderkrankengeld in Bayern hat sich innerhalb von drei Jahren verdoppelt. Auch in diesem Jahr zeige sich ein steigender Trend, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Donnerstag mit. Knapp 74.000 Anträge gingen demnach bei der Krankenkasse im vergangenen Jahr ein. 2021 waren es 55.000 und im Jahr davor 38.000. Im ersten Viertel dieses Jahres meldeten sich laut TK mit 19.000 Anträgen etwa sechs Prozent mehr Eltern als im Vorjahresquartal. Konstant knapp ein Viertel der Anträge stammt von Männern.