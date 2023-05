Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien hat dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re im ersten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Gestiegene Großschäden und negative Währungseffekte ließen den Überschuss im Jahresvergleich um 14 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro sinken, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Das Beben in der Türkei schlug bei der Munich Re mit rund 600 Millionen Euro zu Buche. Dennoch sieht Finanzvorstand Christoph Jurecka verbesserte Chancen, dass die Munich Re ihr Gewinnziel von rund 4,0 Milliarden Euro in diesem Jahr übertrifft.