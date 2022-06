Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München hat eine Klage des Bund Naturschutz gegen Ausbau und Verbindung der Bundesstraßen 173 und 303 im oberfränkischen Landkreis Kronach zurückgewiesen. Die Regierung von Oberfranken bewertete das Urteil am Dienstag als großen Schritt zum geplanten vierspurigen Ausbau der B173 zwischen Küps und Kronach sowie zur Verlegung der B303 - der sogenannten Lerchenhoftrasse - auf dem Gemeindegebiet von Küps, das südwestlich an Kronach grenzt.