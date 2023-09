Wegen Volksverhetzung ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München im Umfeld eines islamischen Vereins in Augsburg. Wie die Ermittler am Donnerstag berichteten, seien deswegen am Vortag fünf Privatwohnungen von Vereinsmitgliedern sowie die Vereinsräume durchsucht worden. "Die von der Durchsuchung betroffenen Vereinsmitglieder werden zum derzeitigen Ermittlungsstand als Zeugen des Ermittlungsverfahrens angesehen", wurde betont.