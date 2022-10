Hände am Ball. Foto

Potsdamer Volleyballerinnen siegen zum Auftakt in Dresden

Volleyball Potsdamer Volleyballerinnen siegen zum Auftakt in Dresden

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Der Vizemeister unter Guillermo Naranjo Hernández siegte in einem engen Spiel beim Dresdner SC mit 3:1 (25:22, 18:25, 28:26, 25:22). Die beiden Vorjahres-Halbfinalisten lieferten sich vor 3000 begeisterten Zuschauern und Zuschauerinnen von Beginn an einen engen Kampf auf hohem Niveau. Im ersten Satz konnten sich die Gäste aus Potsdam dank einer Aufschlagserie von Anastasia Cekulaev und der größeren Durchschlagskraft im Angriff deutlich absetzen.

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Der Vizemeister unter Guillermo Naranjo Hernández siegte in einem engen Spiel beim Dresdner SC mit 3:1 (25:22, 18:25, 28:26, 25:22). Die beiden Vorjahres-Halbfinalisten lieferten sich vor 3000 begeisterten Zuschauern und Zuschauerinnen von Beginn an einen engen Kampf auf hohem Niveau. Im ersten Satz konnten sich die Gäste aus Potsdam dank einer Aufschlagserie von Anastasia Cekulaev und der größeren Durchschlagskraft im Angriff deutlich absetzen.

Die DSC-Damen kämpften sich jedoch mit druckvollen Aufgaben immer besser ins Spiel, schafften den 20:20-Ausgleich. In der Crunchtime aber arbeitete der Vizemeister etwas stabiler. Im zweiten Abschnitt diktierten die Gastgeberinnen von Beginn an das Geschehen mit starkem Aufschlags- und variablem Angriffsspiel, auch der Block stand stabil. Dagegen schlichen sich bei Potsdam einige kleine Fehler ein.

Im dritten Abschnitt lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Der DSC wehrte drei Satzbälle ab, konnte einen eigenen allerdings nicht nutzen und so brachte ein starker Block der Gäste am Ende die 2:1-Satzführung für Potsdam. Die Dresdnerinnen gaben nicht auf, wehrten sich bis zum Schluss, doch die größere Durchschlagskraft des Gegners gab am Ende den Ausschlag. Nach 115 Minuten verwandelten die Gäste mit einer Aufgabe von Sarah van Aalen den ersten Matchball.

Internetseite Dresdner SC Internetseite SC Potsdam