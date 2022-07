Die deutschen Kletterer präsentieren sich rund drei Wochen vor Beginn der Heim-Europameisterschaft in München in starker Form. Alexander Megos (28) aus Erlangen belegte beim Lead-Weltcup am Samstag im französischen Briancon Platz drei. Yannick Flohé (22) von der Sektion Aachen verpasste als Vierter das Podium nur knapp. Den Sieg sicherte sich der Amerikaner Jesse Grupper.