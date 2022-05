Vor allem in Schwaben und im Westen Oberbayerns soll es im Laufe des Vormittags Starkregen geben. Dabei seien Hagel und Sturmböen möglich, meldete der Deutsche Wetterdienst am Montag. Ab Nachmittag bis in die Nacht hinein soll es in den Alpen und der Umgebung teilweise schwere Gewitter geben. Das sei auch im Westen Bayerns möglich.