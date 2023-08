Mit einer neuen Datenbank will das Kuratorium für Alpine Sicherheit auf Unfallrisiken beim Bergsport in Bayern hinweisen und damit Unfälle vermeiden helfen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verwies am Mittwoch auf einen jährlichen Zuschuss von 90.000 Euro für das Kuratorium. Geplant sei, diesen 2024 auf 110.000 Euro zu erhöhen.