Es geht hitzig zu auf dem Verbandstag des Bayerischen Landes-Sportverbandes. Aber es gibt einen klaren Sieger. Und der richtet den Blick nach vorne.

Jörg Ammon hat sich in einer Kampfabstimmung klar gegen seinen Widersacher Harald Güller durchgesetzt und bleibt für fünf weitere Jahre Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV). Der 52 Jahre alte Ammon bekam am Samstag auf dem 24. Ordentlichen Verbandstag in München nach einem heftigen Wahlkampf 202 der 322 gültigen Delegierten-Stimmen. Er lag damit deutlich vor Güller, auf den 120 Stimmen entfielen. Der Augsburger SPD-Landtagsabgeordnete gehörte im Abschluss zu Ammons ersten Gratulanten.

Zuvor hatte es vor den rund 400 Delegierten eine teilweise hitzige und kontrovers geführte Debatte gegeben. Der wiedergewählte Präsident war davon nach den Vorkommnissen der Vergangenheit nicht überrascht. "Dass es nach dem, was sich in den Jahren davor abgezeichnet hat, nicht ruhig abgehen wird, ist irgendwo klar", sagte Ammon im Bayerischen Fernsehen. Es hatte in Zusammenhang mit einem verbandsinternen Millionenprojekt sogar eine Anzeige aus den eigenen Reihen gegen ihn gegeben.

Trotz der Kontroversen zeigte sich der Präsident nach seiner Wiederwahl "dankbar für den Rückhalt der bayerischen Sportfamilie". Ammon richtete den Blick nach vorne auf die anstehenden Aufgaben in seiner zweiten Amtszeit. Es gelte, den Verband "einig zu halten und wieder stark nach außen und nach innen zu fungieren".

Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ammon steht seit 2018 an der Spitze des BLSV. Der Nürnberger hatte vor fünf Jahren Günther Lommer abgelöst. Dieser hatte den Verband zuvor 14 Jahre lang geführt und 2018 nicht mehr kandidiert. Ammon war zuvor Vizepräsident gewesen.

Güller zeigte sich nach der Wahl vor der TV-Kamera als fairer Verlierer: "Ich habe immer gesagt, dass ich und mein Team für Zusammenarbeit, für Vertrauen und für Respekt voreinander stehen. Dann gilt das selbstverständlich für das jetzt gewählte Präsidium auch."

Der BLSV ist die Dach­or­ga­ni­sa­tion des orga­ni­sier­ten Sports in Bayern. Derzeit sind rund 4,5 Millio­nen Mitglied­er in 11 700 Verei­nen orga­ni­siert. Über 90 000 Übungs­lei­ter und Trai­ner sowie rund 300 000 ehren­amt­lich Tätige machen den BLSV und seine 57 Sport­fach­ver­bände nach eigenen Angaben zur größ­ten Perso­nen­ver­ei­ni­gung und Bürger­be­we­gung Bayerns.

