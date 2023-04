Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn ist trotz der sportlichen Rückschläge "immer noch überzeugt von diesem Kader" und will in puncto Mittelstürmer nicht von einer verfehlten Kaderplanung sprechen. "Ich glaube nicht, dass wir das verpasst haben", sagte Kahn am Rande des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch bei DAZN. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski habe sich der Club natürlich umgeschaut. "Nur, einen Top-Stürmer zu bekommen, da gibt es Einfacheres. Vor allem in welchem Preissegment es bei Top-Stürmern in Europa anfängt."