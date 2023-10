Ein 23-Jähriger hat in Unterfranken am Freitag mit einer Schreckschusswaffe mehrfach aus einem fahrenden Auto geschossen. Beamte hätten den mutmaßlichen Schützen kurze Zeit später in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) aufgegriffen und anschließend seine Wohnung durchsucht, teilte die Polizei mit. Dabei wurden demnach insgesamt acht Schreckschuss-, Luftdruck- und Anscheinswaffen sowie kleinere Mengen synthetischer Drogen beschlagnahmt.